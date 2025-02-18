Представлен фитнес-браслет HUAWEI Band 10

Компания HUAWEI представила на международном рынке фитнес-браслет Band 10, который приходит на смену модели Band 9. Новинка получила корпус из алюминиевого сплава в версиях Matte Black, White, Green, Blue и Purple, корпус из полимерного материала в вариантах Black и Pink, массу 15 граммов, толщину 8,99 мм, водонепроницаемость уровня 5 АТМ, 1,47-дюймовый экран AMOLED с разрешением 194:368 точек и функцией Always-On Display, круглосуточное отслеживание состояния здоровья (сон, ЧСС, SpO2, ВСР, аритмия пульсовой волны, частота дыхания и другие показатели), девятиосевой датчик для отслеживания физической активности, автономность до 14 дней и поддержку быстрой зарядки. Браслет появится в продаже в марте этого года, но цена пока не раскрывается.