Представлен флагман компании ZTE - Axon 10 Pro

Последний флагман компании ZTE - Axon 10 Pro, выглядит довольно интересно. Он оснащен, 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 x 1080 пикселей, небольшой каплевидной насечкой, сканером отпечатков пальцев, тремя задними камерами и процессором Qualcomm Snapdragon 855. Устройство будет представлено в трех конфигурациях: 6 ГБ / 128 ГБ за $ 470, 8 ГБ / 256 ГБ за $ 550 и 12 ГБ / 256 ГБ за $ 620.

Каждая модель оснащена аккумулятором емкостью 4000 мАч, портом USB 3.1 Type-C, поддержкой Qualcomm Quick Charge 4+ и беспроводной зарядкой. У телефона имеется 20-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой распознавания лиц и тройная основная камера 48 мп + 20 МП + 8МП. Другие функции включают в себя стерео-динамики, звуковые эфекты DTS: X Ultra sound, устройство чтения карт памяти microSD, NFC, Bluetooth 5. и 802.11ac WiFi. Дата выпуска 5G-версии все еще остается в секрете.