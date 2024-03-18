Представлен флагманский планшет Blackview Mega 1

Компания Blackview пополнила ассортимент планшетов моделью Mega 1, которая оценена в 17640 рублей. Новинка характеризуется 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,4K, яркостью 400 нит, частотой обновления 120 Гц и сертификатом Widewine L1, акустической системой с четырьмя динамиками, 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 8800 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, основной камерой на 50 Мп (датчик Samsung ISOCELL JN1), селфи-камерой разрешением 13 Мп, поддержкой фирменного стилуса, предустановленной операционной системой Android 13 с функциями переключения в ПК-режим, корпусом толщиной 7,6 мм и массой 528 граммов.