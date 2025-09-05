Представлен флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S11

Компания Samsung объявила о выпуске флагманского планшета Galaxy Tab S11, одно из особенностей которого стал корпус толщиной всего 5,5 мм и массой 469 граммов. Новинка также получила 11-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2560:1600 точек, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1600 нит и антибликовым покрытием, 3-нанометрую флагманскую платформу MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-G925 Immortalis MP12, 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти, слот для карты памяти microSD, основную камеру на 13 Мп фронтальную камеру разрешением 12 Мп, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos, аккумулятор ёмкостью 8400 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, ОС Android 16 с One UI 8, поддержку множества функций ИИ, обновлённый стилус S Pen, корпус с армированным алюминием, защиту от воды и пыли согласно степени IP68, а также опциональную поддержку сотовых сетей 5G. Планшет уже доступен для покупки в Европе по цене от 900 евро.

