Представлен флагманский планшет Vivo Pad5 Pro

Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Pad5 Pro, которая основана на топовом 3-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 9400 c тактовой частотой до 3,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G925 Immortalis MP12. Новинку также оснастили продвинутой системой охлаждения, 13-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 3.1K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 12050 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 6,07 мм и массой 635 граммов в обычной версии, а также 5,96 мм и 578 граммов в облегченном варианте. Планшет оценен в 420 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

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