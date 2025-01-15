Представлен флагманский саундбар Samsung HW-Q990F

Компания Samsung представила саундбары HW-QS700F и HW-Q990F, которые относятся к флагманскому сегменту. Модель HW-Q990F характеризуется конфигурацией 11.1.4 с 15 разнонаправленными динамиками для средних и высоких частот (два для эффекта Dolby Atmos), отдельным сабвуфером, 8-дюймовыми активными диффузорами для сбалансированных басов, технологией Active Voice Amplifier Pro для повышения четкости речи, поддержкой Dynamic Bass Control для сбалансированного звука без искажения и Q-Symphony для управления звуком в зависимости от расположения. HW-QS700F отличается конфигурацией 3.1.2 и компактностью в сочетании с таким же сабвуфером. Оба саундбара также получили поддержку Dolby Digital Audio, DTS:X и аудиоформата Eclipsa Audio, созданного Samsung и Google. Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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