Представлен флагманский смартфон iQOO Neo 9S Pro+

Компания iQOO пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Neo 9S Pro+, которая оценена в 410, 465, 455, 510 и 565 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым экраном OLED с разрешением 1,5K, яркостью 1400 нит, кадровой частотой LTPO 144 Гц и 3D-ультразвуковым дактилоскопом, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, фирменным процессором iQOO Q1 для лучшей производительности, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX921 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной фирменной прошивкой OriginOS 4 на основе ОС Android 14.