Представлен флагманский смартфон iQOO Neo 9S Pro+

Компания iQOO пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Neo 9S Pro+, которая оценена в 410, 465, 455, 510 и 565 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым экраном OLED с разрешением 1,5K, яркостью 1400 нит, кадровой частотой LTPO 144 Гц и 3D-ультразвуковым дактилоскопом, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, фирменным процессором iQOO Q1 для лучшей производительности, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX921 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной фирменной прошивкой OriginOS 4 на основе ОС Android 14.

Регулятор раскрыл параметры Motorola Razr 50…
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фотографии и некоторые характеристики складного см…
Google Pixel 8a показали в четырех расцветках …
Профильные ресурс Android Headlines поделился новыми изображениями еще не представленного официально смар…
Xiaomi 15 получит чип Snapdragon 8 Gen 4 и переменную диафра…
Инсайдеры уверены в том, что новый флагманский смартфон Xiaomi 15 отправится в релиз ближе к концу 2024 г…
Представлен смартфон T-Mobile T Phone 2 …
Оператор связи T-Mobile выпустил на европейский рынок смартфоны T Phone 2 и T Phone 2 Pro, которые оценен…
Nothing официально представила смартфон CMF Phone 1…
Сегодня компания Nothing официально представила свой первый смартфон — его представили аудитории в качест…
Sony Xperia 10 VI получит флагманскую камеру? …
В сети появились подробности об основной камере в среднеуровневом смартфоне Sony Xperia 10 VI, официальна…
Realme представила смартфон Narzo N65…
Несколько дней назад на просторах интернета появились новости о новом смартфоне Realme Narzo N65, который…
Motorola Moto G85 получит 18 ГБ ОЗУ…
В базе данных китайского сертификационного ведомства TENAA обнаружились сведения о смартфоне Motorola Mot…
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor