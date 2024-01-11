Представлен флагманский телевизор Panasonic Z95A

Компания Panasonic пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделями Z95A и Z93A, цены на которые пока не раскрываются. Panasonic Z95A получил 65 и 75-дюймовые панели Master OLED Ultimate, которые могут похвастаться современной матрицей микролинз и многоуровневой системой управления температурой, а Panasonic Z93A – 77-дюймовый экран Master OLED Pro.

Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ, AI-процессором HCX Pro MK II для масштабирования видео до разрешения 4K, акустической системой с поддержкой Dolby Atmos и виртуального объемного звука, интерфейсом HDMI 2.1, поддержкой VRR и предустановленной программной оболочкой Amazon Fire TV.