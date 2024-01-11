Представлен флагманский телевизор Panasonic Z95A

Компания Panasonic пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделями Z95A и Z93A, цены на которые пока не раскрываются. Panasonic Z95A получил 65 и 75-дюймовые панели Master OLED Ultimate, которые могут похвастаться современной матрицей микролинз и многоуровневой системой управления температурой, а Panasonic Z93A – 77-дюймовый экран Master OLED Pro.

Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ, AI-процессором HCX Pro MK II для масштабирования видео до разрешения 4K, акустической системой с поддержкой Dolby Atmos и виртуального объемного звука, интерфейсом HDMI 2.1, поддержкой VRR и предустановленной программной оболочкой Amazon Fire TV.

Проектор Xgimi Horizon Ultra оценен в 225 тысяч рублей …
Компания Xgimi дала старт российским продажам длиннофокусного проектора Xgimi Horizon Ultra, который обой…
Представлен флагманский телевизор Samsung Neo QLED 8K 2024…
Компания Samsung представила флагманский телевизор Neo QLED 8K 2024 года, одной из особенностей которого …
LG анонсировала телевизоры QNED и QNED Mini LED 2024…
Компания LG анонсировала телевизоры серий QNED и QNED Mini LED 2024, которые основаны на панелях Mini LED…
Представлен телевизор Xiaomi TV A Pro 85 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью Xiaomi TV A Pro 85, которая основана на…
55-дюймовый телевизор TCL C755 оценен в 72 тысячи рублей…
Компания TCL выпустила на российский рынок телевизоры серии C755, в которую вошли модели с диагональю 55,…
Телевизор Redmi A75 2024 появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт продажам доступного телевизора Redmi A75 2024, который оценен в Китае в 420 до…
Телевизор Huawei Smart Screen V5 оценили в $2500…
Компания Huawei пополнила ассортимент телевизоров моделью Smart Screen V5, которая основана на 85-дюймово…
75-дюймовый телевизор Thunderbird Peng 6 оценен в $490…
Компания Thunderbird пополнила ассортимент телевизоров линейкой Thunderbird Peng 6, в которую вошли модел…
Обзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньгиОбзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньги
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детскойОбзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской
4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor