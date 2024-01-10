Представлен флагманский телевизор Samsung Neo QLED 8K 2024

Компания Samsung представила флагманский телевизор Neo QLED 8K 2024 года, одной из особенностей которого стали функции искусственного интеллекта. Последние полагаются на процессор NQ8 AI Gen3, производительность которого выросла вдвое в сравнении с прошлым поколением. Чип работает с 512 нейронными сетями, хотя второе поколение поддерживало только 64 нейросети. Телевизор может масштабировать изображение до разрешения 7680:4320 пикселей (формат 8K) и повышать резкость видеоконтента с низким разрешением. Новинка также характеризуется разными диагоналями вплоть до 85 дюймов, разрешением 8K и переменной кадровой частотой до 240 Гц (только при разрешении 4K). Цены и дата начала продаж будут объявлены позже.

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