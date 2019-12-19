Представлен геймерский монитор ASUS ROG Strix XG279Q

Крупные ритейлеры начали принимать заказы на геймерский монитор ASUS ROG Strix XG279Q, первые сведения о котором появились еще летом. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей, разрешением 2560:1440 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика в 1 мс, частотой обновления в 170 Гц, 90% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync для плавности игрового процесса, 2-ваттными стереофоническими динамиками, разъемами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, концентратором USB 3.0, а также регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 640 долларов.