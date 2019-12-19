Представлен геймерский монитор ASUS ROG Strix XG279Q

2019-12-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ASUS ROG Strix XG279Q ; [123]
Крупные ритейлеры начали принимать заказы на геймерский монитор ASUS ROG Strix XG279Q, первые сведения о котором появились еще летом. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей, разрешением 2560:1440 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика в 1 мс, частотой обновления в 170 Гц, 90% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync для плавности игрового процесса, 2-ваттными стереофоническими динамиками, разъемами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, концентратором USB 3.0, а также регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 640 долларов.


Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix XG279Q
Кнопочная Nokia 150 обойдется в $28...
Кнопочная Nokia 150 обойдется в $28На китайском рынке стартовали приемы заявок на обновленный кнопочный телефон Nokia 150 по предварительной...
Смартфон Sony Xperia засветился в бенчма...
Смартфон Sony Xperia засветился в бенчмаВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Sony Xperia,...
Представлена фотокамера Leica M10–P Whit...
Представлена фотокамера Leica M10–P WhitКомпания Leica представила новую версию беззеркальной полнокадровой фотокамеры M10-P, которая получила на...
Wargaming провела «Стрим года», где расс...
Wargaming провела «Стрим года», где рассНедавно Wargaming провела «Стрим года» в Москве, где в окружении блогеров, разработчиков и фанатов расс...
Представлены ПК-корпуса NZXT H510 Allian...
Представлены ПК-корпуса NZXT H510 AllianКомпании NZXT и Blizzard Entertainment выпустила новый корпус H510 в серии CRFT, который ориентирован на ...
Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова под...
Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова подНедавно мы уже писали о том, что компания Xiaomi снизила цену на очередной смартфон Redmi K20 Pro Premium...
Samsung Galaxy Note10+ Star Wars вышел в...
Samsung Galaxy Note10+ Star Wars вышел вКомпания Samsung Electronics дала старт российским продажам специального издания топового смартфона Samsu...
Обзор Thronmax Pulse. Универсальный USB ...
Обзор Thronmax Pulse. Универсальный USB Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника для геймеров, которым необходимо все...


Обзор Thronmax Pulse. Универсальный USB микрофон для стримеров Обзор Thronmax Pulse. Универсальный USB микрофон для стримеров
Обзор VICTORINOX Spartan. Многофункциональный швейцарский ножОбзор VICTORINOX Spartan. Многофункциональный швейцарский нож
Обзор Candy GVSW45 385 TWHC. Стиральная машина с сушкойОбзор Candy GVSW45 385 TWHC. Стиральная машина с сушкой
Обзор SteelSeries Sensei Ten. Лучшая симметричная мышка для игр?Обзор SteelSeries Sensei Ten. Лучшая симметричная мышка для игр?
Обзор Logitech MX Master 3. Лучшая беспроводная мышка для работыОбзор Logitech MX Master 3. Лучшая беспроводная мышка для работы
Предварительный обзор Samsung Galaxy A01...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A01В последнее время компания Samsung показала достаточно крутые продукты в среднем сегменте, но пришла пора...
Обзор Эволюция. Следим за развитием Земл...
Обзор Эволюция. Следим за развитием ЗемлДавайте поговори о довольно увлекательной игре, которая разработана относительно небольшой студией. Пока ...
Обзор Parla X. Учим английский...
Обзор Parla X. Учим английскийСегодня мы поговорим о достаточно привлекательном и удобном приложении, которое позволит вам наслаждаться...
Предварительный обзор Philips 439P9H Sup...
Предварительный обзор Philips 439P9H SupДовольно часто в последнее время производители электроники стали выпускать в продажу широкоформатные мони...
Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая го...
Обзор Fromto: Toy Cars in Hell. Дикая гоДо Нового года осталось совсем чуть-чуть, а значит самое время заняться приятными делами. К примеру, можн...
Предварительный обзор XFX Radeon RX 5500...
Предварительный обзор XFX Radeon RX 5500В последнее время видеокарты компании AMD пользуются какой-то нереальной производительностью на рынке, та...
Обзор Detroit: Become Human. Сотни вариа...
Обзор Detroit: Become Human. Сотни вариаСегодня мы поговорим о достаточно интересном игровом проекте, который когда-то взорвал рынок игровых конс...
Thermaltake представила свое виденье игр...
Thermaltake представила свое виденье игрКомпания Thermaltake провела предновогоднюю вечеринку в арт-кафе «Рукав». В ходе мероприятия были предста...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A71...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A71Компания Samsung в последнее время стала достаточно много времени уделять продуктам среднего класса, что ...
Предварительный обзор Xbox Series X. Мощ...
Предварительный обзор Xbox Series X. МощСостоялся довольно интересный и очень неожиданный анонс игровой приставки Microsoft, которая должна будет...
«Лаборатория Касперского» показала обору...
«Лаборатория Касперского» показала обору«Лаборатория Касперского» представила устройства, работающие на собственной защищенной операционной систе...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A51Сегодня случилось знаменательное событие — смартфон Samsung Galaxy A51 официально представили. Устройство...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor