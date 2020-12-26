Представлен геймерский монитор MSI Optix G242

Компания MSI представила монитор для киберспортсменов Optix G242, который основан на 23,8-дюймовой IPS-панели. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 1 мс, кадровой частотой 144 Гц, 94,6% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 127,7% – sRGB, технологией NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах пользователя, одним интерфейсом DisplayPort 1.2a и двумя HDMI 1.4. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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