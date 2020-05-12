Представлен игровой 4K-телевизор HiSense E75F

Компания HiSense представила геймерский телевизор HiSense E75F, который уже доступен для предварительного заказа по цене в 550 и 761 доллар за 55-дюймовую и 65-дюймовую версии соответственно. Итак, новинку оснастили полноэкранным дизайном с очень тонкой цельнометаллической рамкой, матрицей с разрешением 4K, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологии MEMC для более плавной картинки, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти, поддержкой объемного звучания DTS Virtual-X и функции голосового управления. Старт продаж намечен на 15 мая. В этот день цены возрастут до 634 и 846 долларов.

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