Представлен игровой IPS-монитор AOC AG274QXM

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью AG274QXM, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (WQHD). Новинка характеризуется подсветкой Mini LED с 576 зонами с независимой регулировкой, сертификацией DisplayHDR 1000, максимальной яркостью 1000 кд/м2, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 99% Adobe RGB и 98% DCI-P3, контрастностью 1000:1, временем отклика в 1 мс, кадровой частотой 170 Гц, технологией AMD FreeSync для более плавного геймплея, двумя портами HDMI 2.0, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.2, 3,5-мм разъемом для наушников, портом USB Type-C с функцией подачи до 65 Вт, 5-Вт стереофоническими динамиками и регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим.