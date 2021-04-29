Представлен игровой ПК Colorful iGame M600 Mirage

Компания Colorful представила настольный игровой ПК iGame M600 Mirage, который появится в продаже по цене от 1600 долларов. Новинка оснащается корпусом с многоцветной подсветкой и боковой панелью из закаленного стекла, магнитным ключом Power Key для включения компьютера, процессорами Intel Rocket Lake вплоть до 8-ядерного 16-поточного Core i9-11900K с тактовой частотой от 3,5 ГГц до 5,3 ГГц, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем NVMe объемом до 1 ТБ, жестким диском на 2 ТБ и блоком питания 750 Вт с сертификацией 80 PLUS Gold.

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