Представлен игровой ПК Gigabyte Aorus Model S

Компания Gigabyte пополнила ассортимент настольных геймерских ПК моделью Aorus Model S, которая своим дизайном немного напоминает игровую консоль Xbox Series X. Новинку оснастили корпусом объёмом 14 литров и габаритами 190:189:400 мм, чипом AMD Ryzen 9 5900X с платой на чипсете AMD B550 или процессором Intel Core i9-11900K поколения Rocket Lake-S c платой Intel Z590, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 3600 МГц и 4000 МГц соответственно, двумя твердотельными накопителями M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 на 1 ТБ и PCIe 3.0 на 2 ТБ, контроллерами Realtek 2.5GbE и Intel 1GbE, модулями Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0 и 5.1 у Intel, видеокартой GeForce RTX 3080 и блоком питания мощностью 750 Вт.