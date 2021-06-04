Представлен игровой ПК MSI MAG Infinite S3

Компания MSI представила в рамках выставки Computex 2021 игровой десктоп MAG Infinite S3, цена и дата начала продаж которого пока не сообщаются. Новинку оснастили черным корпусом рельефной передней панелью и вентиляционными решетками для лучшего отвода тепла, левой боковой панелью с перфорацией и стеклянной вставкой, 8-ядерным 16-поточным чипом Intel Core i7-11700 поколения Rocket Lake с тактовой частотой от 2,5 ГГц до 4,9 ГГц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070, поддержкой NVIDIA Resizable BAR для лучшей производительности в играх, а также фирменной подсветкой Mystic Light RGB. Пока это все параметры – остальные подробности производитель раскроет позднее.

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