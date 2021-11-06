Представлен игровой десктоп MSI MAG Codex X5 12th

Компания MSI пополнила ассортимент игровых ПК моделью MAG Codex X5 12th, которая построена на аппаратной платформе Intel Alder Lake. Новинка характеризуется 24-поточным 16-ядерным чипом Core i9-12900K с тактовой частотой до 5,2 ГГц, до 128 ГБ оперативной памятью DDR5-4400, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090, двумя 3,5- и двумя 2,5-дюймовыми накопителями, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), контроллером Intel I225-V с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с, корпусом со стеклянной боковой стенкой и предустановленной операционной системой Windows 11. Цена и дата начала продаж десктопа будут объявлены позже.