Представлен игровой корпус Thermaltake View 51 Tempered Glass ARGB Edition

Thermaltake представила новый корпус серии View! Встречайте корпус View 51 из закаленного стекла с ARGB подсветкой, выпускаемый в черном и белом версиях. Порты ввода/вывода расположены вертикально с правой стороны передней панели, а слева находится фронтальная панель из закаленного стекла, где предустановлены два 200-мм ARGB вентилятора. Еще один 120-мм ARGB вентилятор расположен на задней стенке корпуса, чтобы обеспечивать сквозной воздушный поток. При нажатии кнопки RGB рядом с портами ввода/вывода ARGB, вентиляторы меняют режим подсветки и могут быть синхронизированы с материнскими платами мировых производителей - ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock. Корпус View 51 TG ARGB обеспечивает прекрасную возможность для реализации систем жидкостного охлаждения и улучшенную систему укладки кабелей. Отлично спроектированный корпус формата Full-Tower оснащен откидной боковой панелью, и имеет в общей сложности три 4-миллиметровые панели из закаленного стекла, которые позволяют пользователям демонстрировать все внутренние компоненты игрового компьютера. Благодаря поддержке современной архитектуры корпус View 51 TG ARGB Edition не только впечатляет своим внешним видом, но и предоставляет бесконечные возможности для создания уникальных игровых сборок для любителей ПК.

Три закаленные стеклянные панели толщиной 4-мм с дизайном распашной дверцы

Современные и удобные порты ввода / вывода с поддержкой USB 3.0 и Type-C

Конструкция корпуса для установки VGA карт вертикально

Прекрасная возможность установить систему водяного охлаждения

Полная поддержка современных компонентов для ПК

Доступная цена, гарантия, высокое качество

Особенности корпуса Thermaltake View 51 Tempered Glass ARGB Edition: