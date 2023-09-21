Представлен игровой мини-ПК Thunderobot Mix Mini

Компания Thunderobot пополнила ассортимент компактных игровых компьютеров моделью Mix Mini, которая получила корпус объёмом 1,7 литра и с габаритами 260:165:42 мм. Новинку оснастили 10-ядерным процессором Intel Core i7-13620H или 14-ядерным Core i9, видеокартами NVIDIA RTX 4060 Laptop или RTX 4070 Laptop, от 16 ГБ до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами USB-C и двумя USB 3.2, а также разъемом RJ45. Цена базовой версии с Core i7-13620H, RTX 4060 Laptop, 16 ГБ ОЗУ и без SSD составляет 750 долларов, а топовой с Core i9-13900H, RTX 4070 Laptop, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ – 1230 долларов.

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