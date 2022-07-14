Представлен игровой монитор AOC GAMING U28G2XU2

Производитель игровых мониторов AOC представил новую модель AOC GAMING U28G2XU2.

AOC GAMING U28G2XU2 представляет собой 28-дюймовый игровой монитор с IPS-панелью с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Монитор имеет широкие углы обзора 178/178°, широкую цветовую гамму для насыщенных цветов и высокую точность цветопередачи. Пиковая яркость монитора составляет 400 нит, кроме того новинка сертифицирована VESA DisplayHDR 400.

U28G2XU2 оснащен 4-портовым USB концентратором, а эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон монитора, а также поворачивать его в стороны и на 90 градусов.

Монитор U28G2XU2 совместим с консолями Xbox Series S и Series X, а также PlayStation 5 и обеспечивает 120 Гц и разрешение 4K с включенными HDR и VRR. Порты HDMI 2.1 также поддерживают игровой процесс до 144 Гц в 4K.

AOC GAMING U28G2XU2 поступит в продажу в этом месяце по рекомендованной розничной цене 819 долларов.
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