Представлен игровой монитор ASUS TUF Gaming VG248Q1B

Компания ASUS представила геймерский монитор TUF Gaming VG248Q1B, который получил 24-дюймовую TN-панель с разрешением Full HD, временем отклика 0,5 мс (GTG), кадровой частотой 165 Гц, углами обзора по горизонтали и вертикали 170 и 160 градусов, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, поддержкой AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, одним интерфейсом DisplayPort 1.2 и двумя HDMI 1.4, 3,5-мм аудиоразъемом, технологией Extreme Low Motion Blur (ELMB) для уменьшения размытости изображения в движении, а также системами TÜV Flicker-free и TÜV Low Blue Light для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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