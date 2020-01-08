Представлен игровой монитор ASUS TUF Gaming VG27AQL1A

Компания ASUS представила монитор TUF Gaming VG27AQL1A, который ориентирован на фанатов игр. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей (1440p), сертификацией VESA DisplayHDR 400, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), интерфейсами HDMI и один разъём DisplayPort, поддержкой NVIDIA G-Sync для плавного игрового процесса, системой ELMB Sync для уменьшения размытости картинки в движении, адаптивной синхронизацией (Adaptive-sync), средствами GamePlus и комплексом Eye Care для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.