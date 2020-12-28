Представлен игровой монитор ASUS VG248QEZ

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью VG248QEZ, которая получила 24-дюймовую TN-панель с разрешением Full HD. Новинка характеризуется углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 и 160 градусов, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, временем отклика в 1 мс (GTG), кадровой частотой 144 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB, функцией Flicker-free против мерцания, фирменными геймерскими средствами GamePlus, стереофоническими динамиками по 2 Вт, интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и Dual-Link DVI, 3,5-мм разъемом для наушников и подставкой, позволяющей поменять ориентацию с альбомной на портретную.