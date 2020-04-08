Представлен игровой монитор ASUS VZ249QG1R

Компания ASUS представила новый геймерский монитор VZ249QG1R, который получил 23,8-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, частотой обновления 75 Гц, временем отклика 1 мс, технологией ELMB за уменьшение размытости изображения в движении, системой FreeSync для плавности игры, 2-вт стереофоническими динамиками, интерфейсами HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, регулируемой на 27 градусов подставкой, технологиями Ultra-Low Blue Light и Flicker-Free для комфорта глаз, игровыми средствами ASUS GamePlus, размерами 539,5:406,5:213 мм и массой 3кг.