Представлен игровой монитор Acer Nitro XV272U RV

Компания Acer пополнила ассортимент мониторов моделью Nitro XV272U RV, которая появится в продаже в октябре по цене в 450 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, кадровой частотой 170 Гц (посредством DisplayPort) или 144 Гц (HDMI), поддержкой AMD Freesync Premium для более плавного геймплея, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью до 400 кд/м2, сертификацией VESA DisplayHDR 400 и TUV Rhineland Eyesafe, цветопередачей на уровне Delta E<1, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и двумя USB Type-C, а также регулируемой подставкой.