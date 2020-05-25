Представлен игровой монитор Acer Predator XB273 GP

Основные моменты:
- Predator XB273 GP — 27-дюймовая модель из популярной игровой линейки XB3.
- Поклонники шутеров и спортивных игр по достоинству оценят высокую частоту обновления экрана в 144 Гц и время отклика всего в 0,1 мс (в режиме разгона).
- IPS-экран с технологией Fast Liquid Crystal и разрешением Full HD обеспечивает широкие углы обзора, отличную детализацию и высокую производительность.
- Поддержка технологии NVIDIA® G-SYNCTM обеспечивает синхронизацию частоты обновления видеокарты и монитора, чтобы добиться максимально плавной смены кадров.
- Повышенная яркость и контрастность изображения с VESA Certified DisplayHDRTM 400.