Представлен игровой монитор Acer Predator XB273 GP

Acer представляет новую модель из получившей награду Red Dot Award за дизайн линейки Predator XB3. Predator XB273 GP — это 27-дюймовый игровой монитор с матрицей IPS и разрешением Full HD. Чтобы обеспечить максимальный комфорт всем любителям шутеров и гоночных симуляторов, новинка обладает частотой обновления экрана в 144 Гц и временем отклика (в разогнанном состоянии) 0,1 мс. Также монитор может похвастаться отличной цветопередачей с 99% охватом гаммы sRGB, высокой максимальной яркостью и контрастностью благодаря технологии VESA Certified DisplayHDRTM 400, и плавной сменой кадров с NVIDIA® G-SYNCTM.

Основные моменты:
  • Predator XB273 GP — 27-дюймовая модель из популярной игровой линейки XB3.
  • Поклонники шутеров и спортивных игр по достоинству оценят высокую частоту обновления экрана в 144 Гц и время отклика всего в 0,1 мс (в режиме разгона).
  • IPS-экран с технологией Fast Liquid Crystal и разрешением Full HD обеспечивает широкие углы обзора, отличную детализацию и высокую производительность.
  • Поддержка технологии NVIDIA® G-SYNCTM обеспечивает синхронизацию частоты обновления видеокарты и монитора, чтобы добиться максимально плавной смены кадров.
  • Повышенная яркость и контрастность изображения с VESA Certified DisplayHDRTM 400.
Комментарии и отзывы Acer Predator XB273 GP
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