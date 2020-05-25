Представлен игровой монитор Acer Predator XB273 GP

Acer представляет новую модель из получившей награду Red Dot Award за дизайн линейки Predator XB3. Predator XB273 GP — это 27-дюймовый игровой монитор с матрицей IPS и разрешением Full HD. Чтобы обеспечить максимальный комфорт всем любителям шутеров и гоночных симуляторов, новинка обладает частотой обновления экрана в 144 Гц и временем отклика (в разогнанном состоянии) 0,1 мс. Также монитор может похвастаться отличной цветопередачей с 99% охватом гаммы sRGB, высокой максимальной яркостью и контрастностью благодаря технологии VESA Certified DisplayHDRTM 400, и плавной сменой кадров с NVIDIA® G-SYNCTM.

Predator XB273 GP — 27-дюймовая модель из популярной игровой линейки XB3.

Поклонники шутеров и спортивных игр по достоинству оценят высокую частоту обновления экрана в 144 Гц и время отклика всего в 0,1 мс (в режиме разгона).

IPS-экран с технологией Fast Liquid Crystal и разрешением Full HD обеспечивает широкие углы обзора, отличную детализацию и высокую производительность.

Поддержка технологии NVIDIA® G-SYNCTM обеспечивает синхронизацию частоты обновления видеокарты и монитора, чтобы добиться максимально плавной смены кадров.

Повышенная яркость и контрастность изображения с VESA Certified DisplayHDRTM 400.

Основные моменты: