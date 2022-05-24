Представлен игровой монитор Asus ROG Swift 500 Гц

На выставке Computex 2022 был представлен игровой монитор Asus ROG Swift 500 Гц. Новый игровой монитор Asus ROG Swift с частотой 500 Гц оснащен 24,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 16:9. Трехсторонний безрамочный дисплей имеет частоту обновления 500 Гц. Asus внедрила в новый монитор технологию панели Esports-TN (E-TN), которая, как утверждается, обеспечивает на 60% более короткое время отклика, чем стандартные ЖК-дисплеи TN.

Новый игровой монитор оснащен технологией переменной частоты обновления Nvidia G-Sync. Он оснащен анализатором рефлексов Nvidia, который позволяет играм оптимизировать доставку кадров для повышения скорости отклика. Кроме того, игровой монитор Asus ROG Swift 500 Гц оснащен режимом киберспортивной вибрации, специально настроенным для киберспортивных игр. Для подключения игровой монитор Asus ROG Swift 500 Гц имеет порт дисплея 1.4, порт HDMI 2.0, два порта USB 3.2 и разъем для наушников. Дополнительные характеристики нового монитора на данный момент недоступны.