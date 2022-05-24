Представлен игровой монитор Asus ROG Swift 500 Гц

Новый игровой монитор оснащен технологией переменной частоты обновления Nvidia G-Sync. Он оснащен анализатором рефлексов Nvidia, который позволяет играм оптимизировать доставку кадров для повышения скорости отклика. Кроме того, игровой монитор Asus ROG Swift 500 Гц оснащен режимом киберспортивной вибрации, специально настроенным для киберспортивных игр. Для подключения игровой монитор Asus ROG Swift 500 Гц имеет порт дисплея 1.4, порт HDMI 2.0, два порта USB 3.2 и разъем для наушников. Дополнительные характеристики нового монитора на данный момент недоступны.