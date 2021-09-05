Представлен игровой монитор BenQ Mobiuz EX2710R

Компания BenQ пополнила ассортимент вогнутых геймерских мониторов моделью Mobiuz EX2710R, которая получила 27-дюймовую VA-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (QHD). Новинка также характеризуется углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, радиусом кривизны 1000R, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro для более плавного геймплея, максимальной яркостью в 400 кд/м2, контрастностью 3000:1, временем отклика 1 мс, кадровой частотой 165 Гц, двумя стереофоническими динамиками по 2 Вт каждый и одним сабвуфером на 5 Вт, системами Flicker-free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, технологией Black eQualizer для лучшей видимости темных участков и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы BenQ Mobiuz EX2710R
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