Представлен игровой монитор LG UltraGear 27GP950

В сети появилась информация новом геймерском мониторе LG UltraGear 27GP950, выход которого ожидается в ближайшее время. Новинку оснастят интерфейсом HDMI 2.1 (подойдет для новых игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S), 27-дюймовой Nano IPS-панелью с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 160 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), сертификацией VESA DisplayHDR 600, максимальной яркостью 600 кд/м2, узкими рамками по всему периметру, а также подставкой с V-образной формой. Когда монитор UltraGear 27GP950 станет доступен для покупки и по какой цене, станет известно после официально презентации.