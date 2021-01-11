Представлен игровой монитор LG UltraGear 27GP950

В сети появилась информация новом геймерском мониторе LG UltraGear 27GP950, выход которого ожидается в ближайшее время. Новинку оснастят интерфейсом HDMI 2.1 (подойдет для новых игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S), 27-дюймовой Nano IPS-панелью с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 160 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), сертификацией VESA DisplayHDR 600, максимальной яркостью 600 кд/м2, узкими рамками по всему периметру, а также подставкой с V-образной формой. Когда монитор UltraGear 27GP950 станет доступен для покупки и по какой цене, станет известно после официально презентации.

Комментарии и отзывы LG UltraGear 27GP950
Обзоры:
Обзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 ГцОбзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 Гц
Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImageОбзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020
Новости:
MSI представит пару мониторов на CES 2021

Компания MSI на выставке CES планирует показать множество продуктов, среди которых мы увидим два монитора...
Представлены мониторы ASUS VY249HE и VY279HE

Компания ASUS пополнила ассортимент семейства мониторов Eye Care моделями VY249HE и VY279HE, которые полу...
Представлен игровой монитор LG UltraGear 27GP950

В сети появилась информация новом геймерском мониторе LG UltraGear 27GP950, выход которого ожидается в бл...
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPSОбзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с магнитным креплением и GPS
Лучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X LiteЛучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X Lite
Обзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор SVEN RX-G850. Недорогая игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАПОбзор Edifier G2000. Акустика 2.0 для ПК и ноутбука с Bluetooth и ЦАП
POCO представит новый флагманский смартф...
POCO представит новый флагманский смартфДавным-давно Xiaomi представила свой новый бренд, который попытался превзойти OnePlus в своём собственном...
Опубликовано первое фото с камеры смартф...
Опубликовано первое фото с камеры смартфКомпания iQOO опубликовала первое фото, сделанное на основную камеру еще не представленного официально см...
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X получила з...
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X получила зКрупные производители видеокарт стали выпускать постепенно свои новинки в новой линейке моделей от компан...
В России стартовал конкурс Mi Renovation...
В России стартовал конкурс Mi RenovationКомпания Xiaomi объявила о запуске конкурса Mi Renovation в России. Проект Mi Renovation станет одним из ...
Смартфон Motorola Capri получит батарею ...
Смартфон Motorola Capri получит батарею В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Motorola, который ...
Intel представит новую платформу Z590 на...
Intel представит новую платформу Z590 наIntel планирует представить линейку процессоров семейства Rocket Lake 11-го поколения вместе с платформой...
Мини-ПК Minisforum EliteMini UM700 постр...
Мини-ПК Minisforum EliteMini UM700 пострMinisforum представила мини-ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 3750H. EliteMini UM700 имеет четыре схожие ...
Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Str...
Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly StrПериферия, компоненты для ПК, аксессуары - все это сейчас сопровождается зонами с многоцветной подсветкой...
Huawei P Smart 2021 анонсирован по цене ...
Huawei P Smart 2021 анонсирован по цене Huawei P Smart 2021 анонсирован в Европе. ...
Huawei Watch GT 2 Pro получили калькулят...
Huawei Watch GT 2 Pro получили калькулятСетевые источники сообщили о том, что для смарт-часов Huawei Watch GT 2 Pro выпущено очень полезное прило...
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг...
Обзор Android Q-Link от Kibercar. ТюнингМультимедийные системы в автомобилях развиваются в нескольких направлениях: это попытки автопроизводителе...
Компания G.Skill представила комплекты п...
Компания G.Skill представила комплекты пКомпания G.Skill представила комплекты памяти объемом 64 ГБ (16 ГБ x 4) и 32 ГБ (16 ГБ x 2) для серий Tri...
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартамиТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами
Обзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкойОбзор T-Force DELTA TUF RGB SSD 500 GB (T253TR500G3C313). Твердотельный диск с подсветкой
Обзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариямиОбзор Remezair RMA-107-01. Очиститель-обеззараживатель с Wi-Fi, таймерами и сценариями
Лучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X LiteЛучшая игровая гарнитура. Razer Kraken X Lite
Обзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсоромОбзор SteelSeries Rival 3 Wireless. Беспроводная мышка с точным сенсором
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor