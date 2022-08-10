Представлен игровой монитор MSI Optix G271CP E2

Компания MSI представила геймерский монитор Optix G271CP E2, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1000R, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой до 170 Гц (режим разгона), временем отклика 1 мс, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, технологией Less Blue Light, снижающей интенсивность синего цвета подсветки, двумя разъемами HDMI 2.0b и одним DisplayPort 1.2a, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с возможностью регулировки угла наклона и поворота, а также высоты дисплея до 9 см. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.