Представлен игровой монитор MSI Optix MAG322CQR

Компания MSI представила монитор Optix MAG322CQR, ориентированный на работу в составе игровой системы. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой VA-панелью Samsung, радиусом кривизны 1500R, разрешением 2560:1440 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до178 градусов, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, 96% охватом цветового пространства DCI-P3, 124% охватом цветового пространства sRGB, временем отклика 1 мс, частотой обновления 165 Гц, подсветкой Mystic Light, технологией AMD FreeSync для более плавной игры, системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах, а также интерфейсами DP 1.2a, HDMI 2.0b и USB Type-C.