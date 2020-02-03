Представлен игровой монитор MSI Optix MAG322CQR

2020-02-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - MSI Optix MAG322CQR; [100]
Компания MSI представила монитор Optix MAG322CQR, ориентированный на работу в составе игровой системы. Новинка характеризуется 31,5-дюймовой VA-панелью Samsung, радиусом кривизны 1500R, разрешением 2560:1440 пикселей, углами обзора по горизонтали и вертикали до178 градусов, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, 96% охватом цветового пространства DCI-P3, 124% охватом цветового пространства sRGB, временем отклика 1 мс, частотой обновления 165 Гц, подсветкой Mystic Light, технологией AMD FreeSync для более плавной игры, системами Anti-Flicker и Less Blue Light для заботы о глазах, а также интерфейсами DP 1.2a, HDMI 2.0b и USB Type-C.


Комментарии и отзывы MSI Optix MAG322CQR
Стала известна дата выхода смартфона Hua...
Стала известна дата выхода смартфона HuaНедавно компания Huawei объявила о том, что флагманские смартфоны Huawei P40 и P40 Pro будут представлены...
Обзор Razer Junglecat (RZ06-03090100-R3M...
Обзор Razer Junglecat (RZ06-03090100-R3MПроцессоры и аппаратная начинка в актуальных смартфонах предлагают заметно увеличенный уровень быстродейс...
Стартуют российские продажи популярного ...
Стартуют российские продажи популярного Топовый смартфон Huawei Mate 30 Pro спустя несколько месяцев после анонса, наконец, поступит в российскую...
Оригинальная подставка с пассивным охлаж...
Оригинальная подставка с пассивным охлажЕсли вы являетесь счастливым обладателем ноутбука Apple MacBook Pro вас может заинтересовать подставка с ...
Представлен ПК-корпус Antec P82 Flow...
Представлен ПК-корпус Antec P82 FlowКомпания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью P82 Flow, которая выполнена в строгом дизайне. Нови...
Скрытая камера замаскированная под заряд...
Скрытая камера замаскированная под зарядКоманда HD Mask создала крошечную скрытую камеру для домашнего видеонаблюдения, которая позволяет круглос...
Представлена 3D-карта ASUS ROG Strix GeF...
Представлена 3D-карта ASUS ROG Strix GeFКомпания ASUS представила видеокарту ROG Strix GeForce RTX 2080 Super White Edition, главной особенностью...
Apple iPhone 12 показали на новых рендер...
Apple iPhone 12 показали на новых рендерВ сети появились новые концепт-рендеры смартфона iPhone 12, который будет представлен осенью этого года. ...


Обзор Razer Junglecat (RZ06-03090100-R3M1). Геймпад для Android смартфоновОбзор Razer Junglecat (RZ06-03090100-R3M1). Геймпад для Android смартфонов
Обзор ASUS TUF X299 MARK 1. Надежная материнская плата для Skylake-XОбзор ASUS TUF X299 MARK 1. Надежная материнская плата для Skylake-X
Обзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройствоОбзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройство
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A71
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10 Lite. Смартфон со стилусом за полцены от флагманаОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10 Lite. Смартфон со стилусом за полцены от флагмана
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastСегодня мы поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который не только смотрится привлекате...
Обзор Crazy Dino Park. Для любителей дин...
Обзор Crazy Dino Park. Для любителей динКазуальные игры, созданные для развлечения и убийства времени, всегда нравились игрокам своей простотой, ...
Предварительный обзор EIZO FlexScan EV27...
Предварительный обзор EIZO FlexScan EV27Мы привыкли рассказывать об игровых мониторах, у которых яркие панели с подсветкой, изогнутые матрицы и п...
Предварительный обзор MSI Optix MAG322CR...
Предварительный обзор MSI Optix MAG322CRДавайте поговорим о новом интересном мониторе, который компания MSI создала специально для тех, кто хочет...
Обзор Iron Danger. Удивительное приключе...
Обзор Iron Danger. Удивительное приключеЗа последнее время я посмотрел десятки, если не сотни, различных проектов и могу сказать, что небольшие с...
Обзор VICTORINOX 609845. Лучший городско...
Обзор VICTORINOX 609845. Лучший городскоСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника для переноски своих личных вещей и д...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютере, который является готовым решением и отлично справл...
Обзор Warface: Global Operations. Шикарн...
Обзор Warface: Global Operations. ШикарнСегодня у нас на обзоре достаточно интересная мобильная игра, которая позволит от души пострелять по вирт...
Топ 5 лучших VR-игр для PlayStation 4. П...
Топ 5 лучших VR-игр для PlayStation 4. ПPlayStation VR начал продаваться еще осенью 2016 года. И пусть вначале фанаты его приняли достаточно неод...
Предварительный обзор MSI Optix G32C4. И...
Предварительный обзор MSI Optix G32C4. ИСегодня мы поговорим о весьма необычном решении, которое привлекло наше внимание. Разработчики показали б...
Обзор Pocket World 3D. Шикарный паззл...
Обзор Pocket World 3D. Шикарный паззлСегодня мы поговорим о достаточно необычном игровом продукте, который отлично справляется с развлечением ...
Xiaomi объявила 2020 год годом своей эко...
Xiaomi объявила 2020 год годом своей экоНа днях компания Xiaomi подвела итоги 2019 года, рассказав о своих продажах, достижениях, партнерских сог...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor