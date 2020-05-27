Представлен игровой монитор MSI Optix PAG272QR2

Компания MSI представила игровой монитор Optix PAG272QR2, который получил 27-дюймовую IPS-панель разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавной игры, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 99% охватом цветового пространства Adobe RGB и 98% охватом палитры DCI-P3, яркостью 300 кд/м2, динамической контрастностью 1000:1, статической контрастностью 100 000 000:1, двумя интерфейсами DP 1.4, двумя HDMI 2.0, регулируемой подставкой, многоцветной настраиваемой подсветкой и защитной блендой. Цена MSI Optix PAG272QR2 составляет 400 долларов.

Комментарии и отзывы MSI Optix PAG272QR2
Обзоры:
Лучшие бюджетные мониторы 2020 года. Samsung C24F390FHIЛучшие бюджетные мониторы 2020 года. Samsung C24F390FHI
Обзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображениеОбзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображение
Предварительный обзор Philips 498P9. Отличное решениеПредварительный обзор Philips 498P9. Отличное решение
Новости:
Представлены офисные мониторы HP E-Series

Компания HP пополнила ассортимент офисных мониторов семейством E-Series, в которое вошли модели с диагона...
HP представляет новый игровой монитор OMEN 27i

Компания HP представила новый логотип бренда OMEN и расширила свою линейку продуктов игровым монитором OM...
Acer представила монитор с ярким дизайном ConceptD CM2241W

Acer ConceptD CM2241W предлагает пользователю превосходную точность цветопередачи. Монитор имеет яркий ди...
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Лучшая мышка для работы. Xiaomi Mi Wireless Mouse Black USBЛучшая мышка для работы. Xiaomi Mi Wireless Mouse Black USB
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Лучший блок питания. Deepcool DA700 700WЛучший блок питания. Deepcool DA700 700W
Lian Li Strimer Plus - кабели с подсветк...
Lian Li Strimer Plus - кабели с подсветкКакое-то время назад мы шутили о том, что на текущий момент в корпусе компьютера просто не осталось компо...
Компания Eizo представила калиброванный ...
Компания Eizo представила калиброванный Eizo ColorEdge CS2740 - новый монитор оснащенный сверхточным дисплеем с разрешением 3840 x 2160 пикселей ...
Представлен универсальный кулер be quiet...
Представлен универсальный кулер be quietbe quiet! представляет Pure Rock 2. Усовершенствованная версия крайне успешного кулера начального уровня ...
Представлен ультрабюджетный смартфон Nok...
Представлен ультрабюджетный смартфон NokКомпания HMD Global представила смартфон начального уровня Nokia 1.3, который получил предустановленную о...
Студия Frontier начала разработку Warham...
Студия Frontier начала разработку WarhamБританская студия сообщила о пресс-релизе Warhammer Age of Sigmar. Разработчик известен франшизой Elite, ...
Обновленный MSI Trident 3 получит Intel ...
Обновленный MSI Trident 3 получит Intel Сетевые источники сообщают о том, что компания MSI готовит обновленную версию компактного игрового ПК Tri...
OnePlus 8 Pro попал на фото...
OnePlus 8 Pro попал на фотоСтоит сказать, что достаточно часто новые смартфоны сливают в сеть именно не сами компании-производители,...
Дизайн iPhone 12 Pro Max раскрыли на вид...
Дизайн iPhone 12 Pro Max раскрыли на видРедактор XDA Developers Макс Вайнбах поделился чертежами 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, который еще не ...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A40...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy A40Современные смартфоны создаются производителем упором на легкость и тонкий корпус — это позволяет крупным...
Монитор Dell S2421HGF имеет частоту обно...
Монитор Dell S2421HGF имеет частоту обноКомпания Dell представила монитор S2421HGF, ориентированный на геймеров. Новинка характеризуется 23,8-дюй...
Видеоигра Crucible студии Amazon Game St...
Видеоигра Crucible студии Amazon Game StМногопользовательская игра Crucible студии Amazon Game Studios наконец-то появилась в магазине Steam. Игр...
Apple выпустит очки дополненной реальнос...
Apple выпустит очки дополненной реальносApple недавно рассматривала возможность приобретения британской компании Plessey Semiconductors, производ...
Обзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-QОбзор Acer Predator Helios 300 (PH317-53). Игровой ноутбук с RTX 2070 Max-Q
Обзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентовОбзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентов
Обзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАчОбзор Verbatim 49570. Power Bank на 10000 мАч
Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублейОбзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей
Обзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонкаОбзор BBK BTA7001. Мощная и яркая портативная колонка
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor