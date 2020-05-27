Представлен игровой монитор MSI Optix PAG272QR2

Компания MSI представила игровой монитор Optix PAG272QR2, который получил 27-дюймовую IPS-панель разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка характеризуется частотой обновления 165 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавной игры, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 99% охватом цветового пространства Adobe RGB и 98% охватом палитры DCI-P3, яркостью 300 кд/м2, динамической контрастностью 1000:1, статической контрастностью 100 000 000:1, двумя интерфейсами DP 1.4, двумя HDMI 2.0, регулируемой подставкой, многоцветной настраиваемой подсветкой и защитной блендой. Цена MSI Optix PAG272QR2 составляет 400 долларов.