Представлен игровой монитор Philips 279M1RV

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 279M1RV разрешением 4K, которая получила 27-дюймовую матрицу LG Nano IPS с разрешением 4K. Новинка также характеризуется поддержкой технологии синхронизации NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, кадровой частотой 144 Гц и 120 Гц при подключении к Xbox Series X посредством интерфейса HDMI 2.1, типичной яркостью 450 кд/м², сертификацией VESA DisplayHDR 600, контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс, углами обзора до 178°, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, 112% NTSC, 133% sRGB — 133% и 110,1% Adobe RGB, тремя разъемами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, одним портом USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и PD на 65 Вт, концентратором USB 3.2, динамиками по 5 Вт, 3,5-мм аудиоразъемом, фирменной подсветкой Ambiglow и регулируемой подставкой. Цена монитора составляет 845 евро.

Комментарии и отзывы Philips 279M1RV
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