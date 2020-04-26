Представлен игровой монитор Philips 345M1CR Momentum

Компания Philips представила геймерский монитор 345M1CR Momentum, который основан на 34-дюймовой VA-панели. Новинка характеризуется разрешением 3440:1440 пикселей, частотой обновления 144 Гц (через DisplayPort) или 100 Гц (через HDMI), максимальной яркостью 300 кд/м2, статической контрастностью 3000:1, временем отклика 1 мс, углами обзора 178°, 100-процентным охватом цветового пространства NTSC, 119% sRGB и 90% Adobe RGB, поддержкой HDR, режимом с пониженным уровнем синего цвета в подсветке, двумя интерфейсами DisplayPort и двумя HDMI, разъемом для наушников и четырехпортовым концентратором USB 3.2 с поддержкой быстрой зарядки в одном из портов.

Комментарии и отзывы Philips 345M1CR Momentum
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