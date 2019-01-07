Представлен игровой монитор Razer Raptor с разрешением WQHD

Компания Razer показала на выставке CES 2019 новый 27-дюймовый игровой монитор Razer Raptor, который, как утверждается, находится «на ранней стадии проектирования». Его производство стартует в конце года. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением WQHD (2560:1440 пикселей), углами обзора 178°, поддержкой HDR, технологией адаптивной синхронизации AMD Radeon FreeSync, частотой обновления до 144 Гц, контрастностью 1000:1, яркостью 420 кд/м2, охватом 95% цветового пространства DCI-P3, одним входом HDMI 2.0, одним DP 1.4, разъемом USB-C и двумя портами USB 3.0. Цена монитора составит 700 долларов.