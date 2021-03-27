Представлен игровой монитор ViewSonic VX2405-P-MHD-7

Компания ViewSonic представила геймерский монитор VX2405-P-MHD-7, который получил 23,8-дюймовую SuperClear IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется технологией AMD FreeSync Premium для более плавной картинки, кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 1 мс, 120% охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, стереодинамиками мощностью по 2 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, двумя интерфейсами HDMI 1.4 и одним разъемом DisplayPort, системами Flicker-Free и Blue Light Filter для заботы о глазах пользователя, а также функциями ViewMode с оптимальными характеристиками яркости, цветовой температуры и других параметров.

Комментарии и отзывы ViewSonic VX2405-P-MHD-7
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