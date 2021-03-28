Представлен игровой монитор ViewSonic VX2718-P-MHD

Компания ViewSonic представила мониторы VX2718-P-MHD и VX2418-P-MHD, которые получили 27 и 23,8-дюймовые VA-панели. Новинки характеризуются разрешением Full HD, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 4000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, 72% охватом цветовой палитры NTSC и 102% охватом sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика всего 1 мс, кадровой частотой 165 Гц, поддержкой Adaptive Sync для плавного геймплея в играх, стереодинамиками мощностью по 2 Вт, двумя разъемами HDMI 1.4, одним интерфейсом DisplayPort, 3,5-мм разъемом для наушников, технологиями Flicker-Free и Blue Light Filter для заботы о глазах пользователей, а также ViewMode для оптимальных настроек под любые задачи.

Комментарии и отзывы ViewSonic VX2718-P-MHD
Обзоры:
Обзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинкиОбзор AOPEN AV10. Портативный проектор с отличным качеством картинки
Обзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватностиОбзор Philips 242B1V. Монитор для офиса и опенспейса с поддержкой приватности
Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)Обзор Philips 499P9H. Широкоформатный монитор 32:9 (5120x1440px)
Новости:
Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX

Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV272UX. Новинка имеет строгий и лаконичный ди...
LG анонсировала три монитора серии UltraFine

Первым монитором в серии UltraFine стал 32-дюймовый 4K OLED-монитор 32EP950, который представили на CES 2...
Представлен 27-дюймовый монитор MSI MAG MAG272CQP

Компания MSI добавила в свой ассортимент игровых мониторов еще одну модель серии MAG - MAG272CQP. ...
Обзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звукомОбзор A4Tech Bloody G350. Игровые наушники с объемным звуком
Лучшие аккумуляторные шуруповерты. Bosch PSR 1800 LI-2Лучшие аккумуляторные шуруповерты. Bosch PSR 1800 LI-2
Обзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом RealtekОбзор HIPER TWS Kang. Беспроводные наушники с чипом Realtek
Обзор SVEN AP-B700MV. Беспроводные наушники с микрофономОбзор SVEN AP-B700MV. Беспроводные наушники с микрофоном
Лучший ИБП. Powercom Macan Comfort MAC-2000Лучший ИБП. Powercom Macan Comfort MAC-2000
Представлен ПК-корпус Thermaltake V150 T...
Представлен ПК-корпус Thermaltake V150 TКомпания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью V150 TG ARGB Breeze, которая ориентирована на...
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. Мате...
Обзор ASUS ROG Strix Z490-E Gaming. МатеВ начале года компания Intel вместе с новыми процессорами анонсировала и обновленный чипсет. Тем не менее...
Lenovo представила умные очки с дополнен...
Lenovo представила умные очки с дополненLenovo ThinkReality A3 являются одним из самых передовых и универсальных умных часов представленных на да...
Представлен 5G-смартфон iQOO Z3...
Представлен 5G-смартфон iQOO Z3Компания Vivo и бренд iQOO пополнили ассортимент смартфонов моделью iQOO Z3, которая получила поддержку м...
Samsung Galaxy M62 с АКБ на 7000 мАч пре...
Samsung Galaxy M62 с АКБ на 7000 мАч преКомпания Samsung объявила о том, что смартфон Galaxy M62 с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч будет представ...
OPPO подтвердила 10-битные цвета у Find ...
OPPO подтвердила 10-битные цвета у Find Ожидается, что OPPO официально представит флагманскую серию Find X3 в Китае уже совсем скоро, 11 марта. П...
Gigabyte готовит видеокарты серии Radeon...
Gigabyte готовит видеокарты серии RadeonGigabyte не оставляет без внимания серию видеокарт Radeon RX 6700 XT и готовит несколько вариантов, включ...
Oppo объяснила, почему серия Find X3 под...
Oppo объяснила, почему серия Find X3 подСегодня директор Oppo объяснил, почему компания выбрала беспроводную быструю зарядку мощностью 30 Вт для ...
NVIDIA выпустила обновление драйвера GeF...
NVIDIA выпустила обновление драйвера GeFNVIDIA GeForce 461.09 WHQL содержит обновление безопасности для компонентов драйвера и исправления извест...
Apple и Hyundai Motor достигнут соглашен...
Apple и Hyundai Motor достигнут соглашенHyundai Motor ведет переговоры с Apple о реализации амбициозного проекта технологического гиганта по созд...
Бюджетный смартфон Realme C2 обновили до...
Бюджетный смартфон Realme C2 обновили доКомпания Realme выпустила обновление фирменной прошивки Realme UI на базе Android 10 для популярного бюдж...
Тонкий смартфон Vivo S9e появился в прод...
Тонкий смартфон Vivo S9e появился в прод Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Vivo S9e, который был представлен в начале этого ...
Обзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Playme BIT. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1Обзор Polaris PHB 1583L Silent. Тихий погружной блендер 4-в-1
Обзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатураОбзор SVEN KB-G8500. Игровая мембранная клавиатура
Обзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детекторОбзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детектор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor