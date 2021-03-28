Представлен игровой монитор ViewSonic VX2718-P-MHD

Компания ViewSonic представила мониторы VX2718-P-MHD и VX2418-P-MHD, которые получили 27 и 23,8-дюймовые VA-панели. Новинки характеризуются разрешением Full HD, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 4000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, 72% охватом цветовой палитры NTSC и 102% охватом sRGB, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика всего 1 мс, кадровой частотой 165 Гц, поддержкой Adaptive Sync для плавного геймплея в играх, стереодинамиками мощностью по 2 Вт, двумя разъемами HDMI 1.4, одним интерфейсом DisplayPort, 3,5-мм разъемом для наушников, технологиями Flicker-Free и Blue Light Filter для заботы о глазах пользователей, а также ViewMode для оптимальных настроек под любые задачи.