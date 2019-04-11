Представлен игровой ноутбук Acer Predator Helios 700 за 200 тысяч рублей

Компания Acer представила игровой ноутбук Predator Helios 700, главной особенностью которого стала клавиатура Hyper Drift. Её можно сдвигать вперёд, чтобы улучшить охлаждение ноутбука. Новинка также оснащается процессором Intel Core i9 девятого поколения с поддержкой разгона, видеокартой NVIDIA вплоть до GeForce RTX 2080, до 64 ГБ оперативной памяти, сетевым адаптером Killer DoubleShot Pro, 17-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, кадровой частотой до 144 Гц и поддержкой G-Sync, акустической системой формата 5.1, системой охлаждения с вентиляторами AeroBlade 3D четвёртого поколения, испарительной камерой и пятью медными тепловыми трубками. Ноутбук выйдет в России в июле по цене от 200 000 рублей.