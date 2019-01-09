Представлен игровой ноутбук Gigabyte Aero 15

Компания Gigabyte представила обновленный игровой ноутбук Aero 15, который получил технологию искусственного интеллекта. Программа на основе Microsoft Azure AI анализирует работу ноутбука, чтобы определить оптимальные настройки производительности процессора и видеокарты для различных сценариев.

Новинка получила две версии: Aero 15-X9 и Aero 15-Y9. Они отличаются только видеокартами – RTX 2070 и RTX 2080 соответственно. Ноутбук также оснащается процессорами Intel Core i7-8750H или Core i9-8950HK, 15,6-дюймовым дисплеем с с разрешением Full HD и поддержкой 144 ГГц или с 4K UHD, от 8 до 32 ГБ оперативной памяти, SSD Intel 760p формата M.2, аккумулятором на 94,24 Втч, тремя портами USB 3.1, USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 с портов USB-C, RJ45 и слотом для карт SD. Цена ноутбука составляет 2000 долларов за младшую версию.