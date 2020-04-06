Представлен игровой ноутбук Origin EON15-X AMD

Компания Origin PC пополнила ассортимент ноутбуков моделью EON15-X AMD, который подойдет можно отнести к сегменту игровых лэптопов. Новинку оснастили 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, 12-ядерным процессором Ryzen 9 3900 с 24 потоками и тактовой частотой 3,8 ГГц, до 64 ГБ оперативной памяти, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-P с 6 ГБ памяти GDDR6 или NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q c 8 ГБ памяти GDDR6, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth, сканером отпечатков пальцев, клавиатурой с многоцветной RGB-подсветкой, поддержкой твердотельных модулей PCIe NVMe на 2 ТБ и операционную систему Windows 10.