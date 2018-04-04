Представлен игровой ноутбук Samsung Notebook Odyssey Z

Компания Sasmung представила игровой ноутбук Notebook Odyssey Z, который приходит на смену прошлогодней модели с Intel Core i7 и GeForce GTX 1060. Новинку оснастили 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем, новейшим шестиядерным процессором Intel Core i7, видеокартой GeForce GTX 1060 Max-P (на 10% производительнее версии Max-Q), 16 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом до 1 ТБ, а также портами USB 3.0 (x2), USB-C, USB 2.0 и HDMI. Размеры ноутбука составляют 375,6:255:17,9 мм. Отдельно отметим систему охлаждения, которая состоит из испарительной камеры и вентиляторов Z Blade Blower. Ноутбук появится в продаже в этом месяце, но его цена пока не сообщается.