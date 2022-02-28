Представлен игровой планшет Legion Y700

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских планшетов моделью Legion Y700, которая появится в китайской продаже 10 марта. Новинка характеризуется 8,8-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и 100% охватом цветового пространства DCI P3, 3,5-мм гнездом для наушников, производительной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 870, 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 6550 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, основной камерой разрешением 13 Мп и фронтальной на 8 Мп. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 350 долларов, а с 12/256 ГБ – 400 долларов.