Представлен игровой планшет Red Magic Gaming Tablet PRO

Компания ZTE пополнила ассортимент игровых планшетов моделью Red Magic Gaming Tablet PRO, которая базируется на флагманском 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Новинка характеризуется 10,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2880:1800 точек, соотношением сторон 3:2, кадровой частотой 144 Гц и частотой дискретизации сенсора 840 Гц, до 24 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, системой охлаждения PAD Magic Cooling ICE 2.0 с вентилятором (20000 об/мин), тепловой трубкой и каналом внутренней циркуляции воздуха, основной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 10100 мАч, поддержкой 120-Вт проводной зарядки, четырьмя динамиками и корпусом из авиационного алюминия. Планшет станет доступен для покупки 11 сентября по цене в 565, 665 и 790 долларов за конфигурации с 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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