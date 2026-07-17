Представлен игровой планшет RedMagic Astra 2

Компания RedMagic пополнила ассортимент игровых планшетов компактной моделью Astra 2, которая базируется на топовом 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Новинку также оснастили 9,06-дюймовым экраном OLED с разрешением 2400:1504 точки, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой до 185 Гц, частотой опроса сенсорного слоя до 2000 Гц, пиковой яркостью 1600 нит, точностью цветопередачи ΔE 0,7 и сертификациями SGS Low Blue Light и Flicker-Free, игровым чипом RedCore R4, 12 или 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, системой охлаждения AquaCore Cooling System 2.0 с жидким металлом Liquid Metal 3.0, графеновыми слоями, высокопроводящей медной фольгой и жидкостным контуром, батареей ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 75-Вт быстрой зарядки, двумя интерфейсами USB Type-C (USB 3.2 Gen 2 с DisplayPort) и USB 2.0, 13-Мп и 9-Мп камерами, программируемой клавишей Magic Key, настраиваемой RGB-подсветкой, двумя линейными вибромоторами по оси X, стереодинамиками с поддержкой DTS Ultra, а также поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Цена планшета на глобальном рынке стартует с 750 долларов.

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