Представлен игровой полноразмерный корпус ASUS ROG CRONOX ARGB

ASUS представила новинку в линейке игровых корпусов — ROG CRONOX ARGB. Это полноразмерное решение, выделяющееся панорамным изогнутым стеклом, встроенным 9,2-дюймовым экраном на IPS-матрице и возможностью разместить до четырнадцати вентиляторов одновременно. Конструкция также включает подвижный боковой держатель для вентиляторов, который помогает перенаправлять потоки воздуха к видеокарте и прочим внутренним узлам. Старт продаж в Японии назначен на 9 октября 2026 года, доступны будут два цветовых варианта — черный и белый. В основе корпуса лежит безстоечная схема: изогнутая закаленная панель стекла крепится к алюминиевому каркасу, что дает практически полный обзор начинки без визуальных преград. Встроенный дисплей имеет разрешение 1920 на 462 пикселя и частоту обновления 60 герц. Экран закреплен на поворотном шарнире, позволяющем менять угол наклона. В рабочем состоянии он может выводить данные о текущем состоянии системы, а при выключенном компьютере способен показывать часы.

Что касается охлаждения, то тут предусмотрено множество посадочных мест: сверху можно установить четыре 120-миллиметровых вентилятора, столько же сбоку, еще четыре снизу и два в задней части. В комплекте с корпусом ASUS уже поставляет четыре вентилятора модели ROG Eurox GR120 ARGB. Три из них имеют реверсивное расположение лопастей, а один — стандартный, предназначенный для установки сзади. Вращающийся боковой кронштейн дает возможность направлять воздушный поток именно туда, где он нужен больше всего — к видеокарте и соседним элементам, что добавляет гибкости при сборке. Сами вентиляторы Eurox GR120 отличаются увеличенной толщиной рамы — 30 миллиметров — и усиленными лопастями, изготовленными из жидкокристаллического полимера. Подшипниковые узлы выполнены с применением латунных корпусов, обработанных на станках с числовым программным управлением. Кроме того, предусмотрена возможность последовательного соединения вентиляторов между собой, что сокращает количество отдельных кабелей при использовании нескольких таких устройств. Каждый вентилятор оснащен 36 адресуемыми RGB-светодиодами, которые распределены по трем независимым зонам подсветки. Для систем жидкостного охлаждения предусмотрены крепления под радиаторы: спереди и сбоку можно установить радиаторы размером до 360 миллиметров, а сзади — до 120 миллиметров. Однако фактическое свободное пространство будет зависеть от толщины самого радиатора, установленных вентиляторов и габаритов соседних компонентов.

По части совместимости корпус поддерживает материнские платы формата E-ATX шириной до 277 миллиметров, а также ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Отдельно отмечается возможность использования плат с разъемами, расположенными на обратной стороне, что позволяет спрятать силовые и информационные кабели за лотком материнской платы. Зазор для видеокарты составляет 400 миллиметров, для процессорного кулера — 180 миллиметров, а блоки питания могут иметь длину до 200 миллиметров. Варианты размещения накопителей предусматривают либо один 3,5-дюймовый и два 2,5-дюймовых устройства, либо четыре 2,5-дюймовых накопителя. Доступно восемь слотов расширения. На внешней панели ввода-вывода расположены два порта USB Type-C с пропускной способностью 20 Гбит/с, четыре порта USB Type-A со скоростью 5 Гбит/с и аналоговый аудиовыход.
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