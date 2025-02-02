Представлен игровой проектор Philips GamePix 900

Компания Philips пополнила ассортимент проекторов геймерской моделью GamePix 900, которая основана на технологии Digital Light Processing с 0,47-дюймовым DMD-чипом. Новинка характеризуется проецированием изображения диагональю 120 дюймов, 95-процентным покрытием цветовой палитры Rec. 709, поддержкой HDR10, пиковой яркостью 1000 ANSI-люмен, режимом с разрешением 4K с кадровой частотой 60 Гц, 1440p/120 Гц и 1080p/240 Гц, временем отклика 6 мс (в режиме 1080p/240 Гц) и массой корпуса всего 2 кг. Проектор станет доступен для покупки в Европе в апреле этого года по рекомендованной цене в 1200 евро. Первые 1000 покупателей получат новинку по сниженной цене в 700 евро.