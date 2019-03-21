Представлен интеллектуальный пылесос Dyson V11ТМ

Dyson сегодня представляет свой новый самый мощный интеллектуальный беспроводной пылесос Dyson V11ТМ с информативным дисплеем, системой адаптации мощности всасывания под вид покрытия и «умной» оптимизацией заряда аккумулятора для качественной уборки как ковров, так и твердых полов.​ Dyson V11 оснащен ЖК-дисплеем, который в режиме реального времени показывает оставшееся время работы, текущую производительность устройства и выбранный режим.

в комплект входит насадка с высоким крутящим моментом, которая автоматически адаптируется к различным типам покрытий, когда пылесос работает в режиме "Авто", что позволяет проводить глубокую чистку ковров и увеличить время работы на твердых полах;

аккумулятор с увеличенной емкостью, обучается в процессе эксплуатации и подстраивается под привычки пользователя в уборке;

работает до 60 минут без подзарядки с моторизированными насадками;

улавливает 99,97% частиц пыли размером до 0,3 микрон, выдувая чистый воздух;

работает на новом двигателе с цифровым управлением Dyson V11.

Новый беспроводной пылесос Dyson V11: