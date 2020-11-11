Представлен изогнутый игровой монитор Acer Nitro EI322QURP

Компания Acer выпустила в России 31,5-дюймовый изогнутый монитор Nitro EI322QURP, который уже доступен для покупки по цене в 41 тысячу рублей. Новинка характеризуется панелью VA (Vertical Alignment) с радиусом изгиба 1500R, разрешением 2560:1440 точек, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой технологии FreeSync Premium Pro для более плавной картинки, сертификацией VESA DisplayHDR 400 и максимальной яркостью до 400 кд/м2, контрастностью 3000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, двумя интерфейсами HDMI и двумя DisplayPort, стереофоническими динамиками мощностью 3 Вт, а также технологиями Flicker-less, BlueLightShield и Low Dimming для заботы о глазах пользователя.