Представлен изогнутый монитор Dell P3424WE

Компания Dell пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью P3424WE, которая основана на 34-дюймовой изогнутой панели с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кривизной 3800R, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика от серого к серому 5 мс, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1000:1, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 99% охватом цветовой палитры sRGB, углами обзора 178 градусов, антибликовым покрытием 3H Hard Coating и подсветкой WLED Edgelight, интерфейсами HDMI (HDCP 2.3) и DisplayPort 1.2 (HDCP 2.3), портом LAN, одним разъемом USB-C 3.2 Gen 1 с поддержкой подзарядки мощностью до 90 Вт и одним USB 3.2 Gen 1 (Type B), четырьмя портами USB 3.2 Gen 1 (Type A), KVM-переключателем, подставкой с регулировкой высоты до 150 мм и креплением VESA (100:100 мм). Цена монитора в Европе составляет 640 евро.