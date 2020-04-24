Представлен изогнутый монитор LG 35WN75C-B

Компания LG Electronics (LG) пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью 35WN75C-B, которая получила 35-дюймовую VA-панель. Новинка характеризуется изогнутой формой, разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, контрастностью 2500:1, яркостью 300 кд/м2, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, временем отклика 5 мс, 99% охватом цветового пространства sRGB, поддержкой HDR10 и AMD FreeSync, качественной звуковой системой MaxxAudio с двумя динамиками по 7 Вт, симметричным портом USB Type-C, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort 1.4, двухпортовым концентратором USB 3.0 и 3,5-мм разъемом для наушников, игровой системой Dynamic Action Sync (DAS) и технологией Black Stabilizer.